В оккупированном Крыму на выборах в Госдуму РФ «победила» партия Путина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sean Gallup / Getty Images
В оккупированном Крыму глава подконтрольного России избиркома Михаил Малышев объявил результаты крымского голосования на выборах в Госдуму России — победила путинская партия «Единая Россия».
Об этом сообщают «Крым. Реалии».
По его информации, в Симферопольском, Керченском, Евпаторийском округах лидирует правящая партия ЕР. При этом явка составила 49,75%, утверждает он.
«Единая Россия» якобы набрала в Крыму 63,33% голосов, коммунисты (КПРФ) — 9,15%, ЛДПР Владимира Жириновского — 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,93%, а «Новые люди» — 3, 96%.
В одномандатных округах также победили «единороссы».
- В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Предварительно в Госдуму проходят 5 партий: путинская «Единая Россия», коммунисты КПРФ, партия Владимира Жириновского ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», в которой присутствует писатель Захар Прилепин, который был «командиром батальона» боевиков «ДНР», и «Новые люди» (партия российского бизнесмена Алексея Нечаева).
- Евросоюз не признал голосование в Крыму, а Украина будет вводить санкции.