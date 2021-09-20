В России ЦИК обработала более 60% протоколов: в Госдуму проходят 5 партий, лидирует «Единая Россия»

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Stanislav Krasilnikov / Contributor

В России Центральная избирательная комиссия обработала 60% голосов, которые отдали на выборах в Госдуму: в высший законодательный орган страны проходят пять партий, лидирует пропутинская «Единая Россия».

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Лидеры голосования:

«Единая Россия» — 47,16%,

КПРФ — 20,89%,

— 20,89%, ЛДПР — 7,9%,

— 7,9%, СРЗП — 7,54%,

— 7,54%, «Новые люди» — 5,77%.

Кроме этого, «Единая Россия» лидирует в 194 одномандатных округах (из 225) — 86,23%, а также:

КПРФ — в 15 (6,67%),

СРЗП — в 8 (3,56%),

ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа» — по 1 (0,44%).

Напомним, что в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных Крыма и территорий Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции.