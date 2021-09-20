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В России ЦИК обработала более 60% протоколов: в Госдуму проходят 5 партий, лидирует «Единая Россия»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Stanislav Krasilnikov / Contributor

В России Центральная избирательная комиссия обработала 60% голосов, которые отдали на выборах в Госдуму: в высший законодательный орган страны проходят пять партий, лидирует пропутинская «Единая Россия».

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Лидеры голосования:

Кроме этого, «Единая Россия» лидирует в 194 одномандатных округах (из 225) — 86,23%, а также:

Напомним, что в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных Крыма и территорий Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции.