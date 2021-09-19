NYT: Иранского физика-ядерщика Фахризаде убил израильский робот

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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в ноябре 2020 года от атаки робота, который был создан израильской спецслужбой Моссад.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США, Израиле и Иране.

Роботизированное устройство с пулеметом бельгийского производства было установлено в пикапе. Вес робота-убийцы был около тонны (без учета пулемета), потому в Иран израильские агенты ввозили его по частям и собирали уже на месте.

В день атаки робот ждал автомобиль ученого на дороге и в итоге выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль, после чего подорвался. По данным источников, полностью уничтожить оружие однако не получилось — иранцам достались фрагменты.

Иранские СМИ ранее писали, что ученого могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник. Израиль это опровергал.

По данным газеты, с 2007 года агенты Моссада убили шестерых иранских ядерщиков, которые работали с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Самого Фахризаде убить пытались еще в 2009 году, но операцию отменили якобы из-за утечки информации.