В Афганистане школы возобновили работу. Но девочек туда не пустили

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Исламистское движение «Талибан» запретило девочкам ходить в среднюю школу в Афганистане. Также там не смогут работать и женщины-учителя.

Об этом пишет BBC.

Министерство образования Афганистана сообщило, что обучение в средней школе возобновляется в субботу, 18 сентября. Но туда должны вернуться только ученики и мужчины-учителя. В заявлении ведомства о возобновлении занятий нет никаких упоминаний о девушках и женщинах.

В то же время представитель «Талибана» Забихулла Моджахед отметил, что школы для девочек якобы «вскоре откроются». Сейчас в правительстве талибов работают над созданием «специальной процедуры» для этого.