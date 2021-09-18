В Афганистане школы возобновили работу. Но девочек туда не пустили
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Исламистское движение «Талибан» запретило девочкам ходить в среднюю школу в Афганистане. Также там не смогут работать и женщины-учителя.
Об этом пишет BBC.
Министерство образования Афганистана сообщило, что обучение в средней школе возобновляется в субботу, 18 сентября. Но туда должны вернуться только ученики и мужчины-учителя. В заявлении ведомства о возобновлении занятий нет никаких упоминаний о девушках и женщинах.
В то же время представитель «Талибана» Забихулла Моджахед отметил, что школы для девочек якобы «вскоре откроются». Сейчас в правительстве талибов работают над созданием «специальной процедуры» для этого.
- В Афганистане отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Такое ведомство уже существовало ранее во время правления «Талибана», именно оно вводило жесткие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также создавало значительные ограничения прав женщин в стране.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.