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Высший совет правосудия назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава ВККС

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В состав конкурсной комиссии вошли: