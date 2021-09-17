Глава Киевской ОГА Володин: В области школы с невакцинированными учителями закроют — онлайна не будет

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Кравс Евгений / УНИАН

Глава Киевской обласной государственной администрации Василий Володин заявил, что школы закроют на карантин, если 80% учителей не будут вакцинированы от коронавируса. Об этом он заявил во время визита в лицей.

«Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году у нашей области есть возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие — будут работать только те школы, где вакцинировано 80% сотрудников. Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в «желтую» зону. Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют. Онлайна больше не будет», — заявил Володин и добавил, что требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается как социальной сферы, так и бизнеса.

Эти меры он назвал вынужденными, поскольку в области начало расти количество больных коронавирусом. Аналогично увеличивается и уровень госпитализации.

Ранее глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук также анонсировала, что в области не будет дистанционного обучения в школах. Их закроют, если учителя не прививаются. Отметим, что в рекомендациях Министерства образования и науки речь не идет о закрытии школ, если 80% учителя не привитые.

20 сентября в Украине вступает в силу постановление правительства о новых карантинных мерах. Однако это не значит, что их сразу введут — это должна принять комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если введут, то в стране появятся «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации (они будут давать привилегии привитым, например, при посещении ресторанов или спортзалов).

В случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — у 100% учителей должны быть прививты, чтобы школа работала очно.