Глава МИД Нидерландов подала в отставку из-за «нерешительных действий» по эвакуации людей из Афганистана

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Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr

Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг объявила о своей отставке после того, как большинство в парламенте заявило, что она неправильно справилась с кризисом эвакуации из Афганистана.

Об этом говорится в заявлении нидерландской социал-либеральной партия D66, которую Кааг возглавляет.

В нидерландском парламенте прошли дебаты о кризисе в Афганистане и усилиям по эвакуации. Там заявили, что Кабинет министров действовал безответственно.

«Такие ходатайства не требуют немедленной отставки, это было решением самой Сигрид Кааг», — сказал CNN пресс-секретарь МИД.

В заявлении Кааг написала, что решение об отставке она приняла сама, заявив, что не может оставаться на своем посту. При этом она, как и раньше, будет возглавлять леволиберальную партию D66.

«Парламент считает, что правительство действовало безответственно. Хотя я поддерживаю наши усилия, как министр, несущий полную ответственность, я не могу не согласиться с последствиями этого вывода. В моем понимании демократии и культуры нашего правительства министр должен уйти в отставку, когда его политика не получила одобрения», — сказала Кааг.

По данным Reuters, за последние две недели августа нидерландские военные самолеты перевезли около 2 100 человек из Афганистана в соседние страны, и почти 1 700 из них летели в Нидерланды как конечный пункт назначения. Однако сотни нидерландских граждан, многие из которых имеют афганское происхождение, не смогли добраться до аэропорта, чтобы их отвезли в безопасное место.

Кааг была министром временного правительства, которое находится у власти на фоне длительных переговоров о формировании новой правящей коалиции после всеобщих выборов в марте.

Отметим, что в Великобритании также на фоне ситуации в Афганистане сменился глава МИД. Теперь Доминик Рааб будет занимать должность вице-премьера и министра юстиции. Британский МИД возглавила 46-летняя Элизабет Трасс, до этого она возглавляла Министерство внешней торговли. Рааба критиковали за то, что в разгар кризиса с эвакуацией из Афганистана он отдыхал в Греции.