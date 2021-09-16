Лукашенко забрал безвиз у граждан США, однако дал его иранцам

Новости

Палинчак Михаил / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил перечень стран, гражданам которым разрешен безвизовый въезд в Беларусь.

Он изменил список 2017 года. Тогда право на безвиз имели граждане 80 стран, сейчас — 76. Беларусский безвиз забрали у граждан США, Китая, Бразилии, Албании и Гондураса.

Также появились новые страны, чьи граждане могут беспрепятственно въезжать в Беларусь: Иран, Пакистан, Египет, ЮАР и Иордания.

Указ подписал Лукашенко 15 сентября, он вступит в силу через месяц.