Адвокат: Заместителя главы Меджлиса Джеляла поставили на учет как «склонного к терроризму»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Задержанного в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в следственном изоляторе поставили на учет как «склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений».
Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.
«Буквально накануне нашей встречи Нариман сообщил, что он поставлен на учет как лицо, склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать», — написал адвокат.
По словам Полозова, Джелял выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. Его держат в так называемом спецблоке, где ограничено взаимодействие не только с внешним миром, но и с другими заключенными.
Также, по словам адвоката, Джелял находится в двухместной камере, которую делит с еще одним арестантом — фигурантом дела религиозной организации «Свидетели Иеговы». Отношения с сокамерником ровные, никаких конфликтов нет. Однако сама камера не оборудована холодильником и телевизором.
Джелял рассказал, что тюремные врачи осмотрели его и сделали прививки от оспы и гепатита, объяснив это тем, что в учреждении «много всякой заразы и необходимо себя обезопасить».
- 3 и 4 сентября ФСБ РФ в Крыму задержала заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, а также активистов Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Шевкета Усеинова. Им предъявили обвинения в диверсии на газопроводе, а 6 сентября «суд» арестовал Джеляла на два месяца.
- 10 сентября ФСБ переквалифицировала дело Джеляла на более тяжкое обвинение.