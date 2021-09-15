Адвокат: Заместителя главы Меджлиса Джеляла поставили на учет как «склонного к терроризму»

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Задержанного в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в следственном изоляторе поставили на учет как «склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений».

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Буквально накануне нашей встречи Нариман сообщил, что он поставлен на учет как лицо, склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать», — написал адвокат.

По словам Полозова, Джелял выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. Его держат в так называемом спецблоке, где ограничено взаимодействие не только с внешним миром, но и с другими заключенными.

Также, по словам адвоката, Джелял находится в двухместной камере, которую делит с еще одним арестантом — фигурантом дела религиозной организации «Свидетели Иеговы». Отношения с сокамерником ровные, никаких конфликтов нет. Однако сама камера не оборудована холодильником и телевизором.

Джелял рассказал, что тюремные врачи осмотрели его и сделали прививки от оспы и гепатита, объяснив это тем, что в учреждении «много всякой заразы и необходимо себя обезопасить».