Евросоюз из-за действий Лукашенко намерен реформировать миграционную политику

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Ursula von der Leyen / Twitter

Европейский Союз намерен реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне из-за миграционного кризиса, который устроил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего ежегодного обращения в парламенте.

Цель реформ в миграционной политике — заблокировать бесконтрольную миграцию, в частности из Беларуси. Глава Еврокомиссии заявила, что «беларусские власти буквально толкнули людей к европейским границам».

«Мы будем и дальше поддерживать Литву, Латвию и Польшу. То, что происходит, является гибридной атакой, цель которой — дестабилизировать Европу», — считает глава Еврокомиссии.

По ее мнению, подобная ситуация может возникнуть и на границе с другими странами. «Поэтому, работая над реформированием Шенгена, мы должны найти новые пути для того, чтобы ответить на эту агрессию и обеспечить единство и сплоченность в защите наших внешних границ».