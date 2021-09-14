Нардеп Лерос считает, что видео с ним сняли в кабинете бывшего «смотрящего» за столицей Столара

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УНИАН

Народный депутат партии «Слуга народа» Гео Лерос считает, что недавнее видео с тем, где он якобы обсуждает детали нападений на себя и поджога своего авто, было сделано в кабинете нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и бывшего «смотрящего» по Киеву Вадима Столара.

Соответствующий пост Лерос сделал в Facebook во вторник, 14 сентября.

«По моему мнению (выражаясь юридическим языком), это видео сделано в кабинете у господина Столара. [...] Еще в 2016 году [мэр Киева Виталий] Кличко меня познакомил со Столаром, как со своим кошельком, с целью финансирования столичных арт-проектов. После этого состоялось несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства. Мне было известно, что Столар ведет видеозапись всех встреч в своем кабинете, но то, как он их использует, стало действительно сюрпризом», — заявил Лерос и не исключил, что Столар мог поджечь его автомобиль в 2020 году.

Нардеп назвал видео «монтажом нескольких эпизодов в разные годы», а звук «сфальсифицированным». Что касается передачи денег, то Лерос отметил, что это было до его депутатства и при свидетелях: «именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов». Лерос подчеркнул, что это был выбор Кличко: как финансировать и через кого.

Он убежден, что это сам Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы его дискредитировать «ради Зеленского и Ермака», чтобы снова стать «смотрящим» за столицей. Сейчас «куратором» Киева называют Дениса Комарницкого, до него эту «должность» занимал Столар (несколько лет его считали неформальным куратором киевских застройщиков).

Нардеп добавил, что встречался со Столаром и уже во время своего депутатства: тот якобы передавал Леросу материалы, связанные с коррупцией в Киеве, а также был одним из его источников информации. В качестве примера, Лерос рассказал, что от Столара он узнал:

о «деятельности руководства Службы безопасности Украины, в том числе «смотрящих» Баканова»;

о том, «как кум Ермака нардеп Николай Тищенко носил коробки с деньгами в Офис президента»;

опубликовал видео «фальсификации выборов в округе депутата Терентьева для Кличко»;

опубликовал материалы «коррупции Кличко и его окружения».

28 августа 2020 года Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью. Через месяц Лерос заявил, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Однако 13 сентября 2021 года Государственное бюро расследований со ссылкой на смонтированное видео заявило, что Лерос якобы обсуждал детали организации нападения на себя и поджога своего Mercedes Benz — это может быть преступлением.