ООН обвинила талибов в убийстве бывших силовиков Афганистана и ограничении прав женщин

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила исламистское движение «Талибан» в жестоких преступлениях в Афганистане — есть достоверные данные, что они убивают бывших сотрудников афганских силовых структур.

Об этом Бачелет сообщила перед открытием Конференции ООН по оказанию помощи Афганистану в понедельник, 13 сентября, в Женеве, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, некоторых сотрудников бывшего афганского правительства находят мертвыми, других, а также членов их семей, похищают. Бачелет обвинила «Талибан» в систематическом проведении облав в поисках противников, ограничении прав девочек и женщин и вытеснении женской части афганского населения из общественной жизни.