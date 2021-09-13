В «ДНР» железная дорога будет бесплатно возить людей в Ростовскую область — чтобы те проголосовали на выборах в Госдуму

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В «ДНР» для владельцев российских паспортов железная дорога организует бесплатные рейсы, чтобы они поехали проголосовали на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области РФ.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщило «министерство транспорта «ДНР».

Рейсы будут с 17 по 19 сентября до станции Успенская из следующих оккупированных городов: Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск и Амвросиевка. Чтобы получить бесплатные билеты, желающие могут обратиться в «Инфоцентр» по месту жительства.

Также желающих проголосовать будут бесплатно отвозить еще и автобусами на участки в Ростовскую область.

Отметим, что боевики также закроют пункты пропуска на границе с Россией 17—19 сентября, так как через неконтролируемый участок украинской границы местных жителей будут возить в Ростовскую область голосовать. В этот период будут пускать только тех, кто едет голосовать с российским паспортом. Тех, у кого не будет паспорта РФ или едет в Россию с другой целью, пускать не будут.