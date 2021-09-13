В «ДНР» железная дорога будет бесплатно возить людей в Ростовскую область — чтобы те проголосовали на выборах в Госдуму
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В «ДНР» для владельцев российских паспортов железная дорога организует бесплатные рейсы, чтобы они поехали проголосовали на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области РФ.
Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщило «министерство транспорта «ДНР».
Рейсы будут с 17 по 19 сентября до станции Успенская из следующих оккупированных городов: Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск и Амвросиевка. Чтобы получить бесплатные билеты, желающие могут обратиться в «Инфоцентр» по месту жительства.
Также желающих проголосовать будут бесплатно отвозить еще и автобусами на участки в Ростовскую область.
Отметим, что боевики также закроют пункты пропуска на границе с Россией 17—19 сентября, так как через неконтролируемый участок украинской границы местных жителей будут возить в Ростовскую область голосовать. В этот период будут пускать только тех, кто едет голосовать с российским паспортом. Тех, у кого не будет паспорта РФ или едет в Россию с другой целью, пускать не будут.
- В июле ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Госдуму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест, а Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ.
- В России накануне заявили, что на выборах хотят проголосовать 90 тысяч жителей оккупированного Донбасса.
- Выборы в Государственную думу России будут проходить с 17 до 19 сентября 2021 года. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.