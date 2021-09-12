«Совместное обучение не является исламским». Талибы объявили новые ограничения для женщин
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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United Nations Photo / Flickr
Министр образования движения «Талибан» Абдул Баки Хаккани объявил о ряде новых ограничений на образование женщин и девочек в Афганистане. В будущем «Талибан» будет применять гендерную сегрегацию в университетах страны, исходя из убеждения, что совместное обучение не является «исламским».
Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 12 сентября, цитирует DW.
«Совместное обучение противоречит принципам ислама и, с другой стороны, противоречит национальным ценностям и противоречит обычаям и традициям афганцев», — сказал Хаккани.
Он объявил, что в идеале университетские городки должны быть разделены по половому признаку, но кроме этого университеты должны установить альтернативное время занятий или, чтобы классы были разделены посередине, а места для сидения были разделены по полу.
«Талибан» надеется, что женщины будут обучать женщин, но если это невозможно, то смогут и мужчины. Министр также заявил, что хиджаб или другие головные уборы будут частью обязательного дресс-кода. До этого правительство боевиков уже обязало афганских студенток носить никабы (головной убор с узкой прорезью для глаз).
Хаккани добавил, что новые правила являются результатом «успешного джихада», который развязали против Запада с целью установления «исламской системы».
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, ведь «они должны рожать детей» и учить их исламской этики.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.