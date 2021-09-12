«Совместное обучение не является исламским». Талибы объявили новые ограничения для женщин

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Министр образования движения «Талибан» Абдул Баки Хаккани объявил о ряде новых ограничений на образование женщин и девочек в Афганистане. В будущем «Талибан» будет применять гендерную сегрегацию в университетах страны, исходя из убеждения, что совместное обучение не является «исламским».

Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 12 сентября, цитирует DW.

«Совместное обучение противоречит принципам ислама и, с другой стороны, противоречит национальным ценностям и противоречит обычаям и традициям афганцев», — сказал Хаккани.

Он объявил, что в идеале университетские городки должны быть разделены по половому признаку, но кроме этого университеты должны установить альтернативное время занятий или, чтобы классы были разделены посередине, а места для сидения были разделены по полу.

«Талибан» надеется, что женщины будут обучать женщин, но если это невозможно, то смогут и мужчины. Министр также заявил, что хиджаб или другие головные уборы будут частью обязательного дресс-кода. До этого правительство боевиков уже обязало афганских студенток носить никабы (головной убор с узкой прорезью для глаз).

Хаккани добавил, что новые правила являются результатом «успешного джихада», который развязали против Запада с целью установления «исламской системы».