США приостанавливают эвакуацию афганцев из-за кори. Еще 44 человека проверяют на связь с террористами

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США на время остановили эвакуацию граждан Афганистана, поскольку по прибытии в Штаты у четырех афганцев обнаружили корь.

Об этом сообщают NBC News и CBC.

Эвакуационные рейсы в США временно приостановлены по запросу Центра по контролю и профилактике заболеваний. Больных афганцев поместили на карантин, а на авиабазах в Катаре и Германии (Рамштайн) проверяют всех беженцев.

США будут требовать от всех афганцев, которые въезжают на территорию страны, прививаться от кори.

Кроме этого, 44 афганцев, эвакуированных в США, проверяет Департамент внутренней безопасности, передает «Радио Свобода». По данным ведомства, они могут представлять потенциальную угрозу нацбезопасности и проходят проверку на связь с террористами.