Германия накажет оператора «Северного потока — 2» за подачу газа без сертификации трубопровода
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- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что накажет компанию оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.
Об этом сообщает Reuters.
Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию «Северного потока — 2» еще рассматривается и сколько времени это займет неизвестно.
Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит «Северный поток — 2» компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель — гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.
Сегодня, 10 сентября, российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля 2021 года США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.