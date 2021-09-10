Германия накажет оператора «Северного потока — 2» за подачу газа без сертификации трубопровода

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что накажет компанию оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

Об этом сообщает Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию «Северного потока — 2» еще рассматривается и сколько времени это займет неизвестно.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит «Северный поток — 2» компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель — гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.

Сегодня, 10 сентября, российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.