В Кремле отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Michael Parulava / Unsplash
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не делает предсказаний» насчет возможности начать полномасштабную войну с Украиной.
Как передает «РБК», отвечая на вопрос журналиста, видит ли Россия опасность в словах Владимира Зеленского, Песков сказал, что «не хотел бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».
Комментируя вчерашнюю встречу Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Песков заявил, что они не обсуждали вопрос возможного признания Минском оккупированного Крыма российской территорией и не поднимали тему о прямом авиасообщении Беларуси с полуостровом.
- 10 сентября Владимир Зеленский заявил, что считает вероятной полномасштабную войну Украины с Россией — угроза со стороны РФ остается. При этом он отметил, что это будет самая большая ошибка РФ, если она попытается вторгнуться в страну.
- После встречи Зеленского с президентом США и подписания совместной декларации, в Кремле заявили, что вопрос Украины в НАТО — прямая угроза для России. Кремль обещает «принять меры». При этом Путин готов говорить с Зеленским, но вопрос Крыма обсуждать не намерен.