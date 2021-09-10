Из Кабула первым рейсом эвакуировали более 100 человек, среди которых украинцы

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

Из международного аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел первый чартерный рейс с людьми, после того как движение «Талибан» разрешило эвакуацию людей.

Как сообщают Reuters и Al Jazeera, самолет авиакомпании Qatar Airways доставил в столицу Катара 113 человек, среди которых есть граждане Украины, США, Канады, Германии, Великобритании и другие. Всех их доставят во временный комплекс для приема беженцев.

Накануне министр иностранных дел Украины сообщал, что в Афганистане ждут эвакуации 159 украинцев. Сколько украинцев покинули страну этим рейсом — пока не уточняется.

Позднее спикер МИД Украины Олег Николенко уточнил, что в Катар рейсом прибыли двое украинских граждан, которые вскоре вернутся на родину. Как сообщают «Громадське» и «Суспільне» — это женщина с ребенком.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поблагодарили Катар за содействие в разблокировке работы аэропорта и эвакуации людей, а министр иностранных дел Катара поблагодарил «Талибан».

Сейчас ожидается прибытие других рейсов.