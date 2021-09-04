Аэропорт Кабула возобновит работу для гражданских рейсов

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Аэропорт Кабула вновь открывается для принятия гуманитарной помощи и гражданских рейсов.

Об этом сообщил посол Катара в Афганистане Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри, сообщает Al Jazeera.

По его словам, техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов.

«Группа катарских технических специалистов продолжает работать над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани», — сказал Хаджри.

Посол добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.

Конгресс США будет финансировать гуманитарную работу ООН в Афганистане, но не будет предоставлять помощь новому правительству.

Напомним, 23 августа Управление гражданской авиации Афганистана заявило о прекращении всех рейсов из аэропорта Кабула.