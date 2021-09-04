Reuters: Талибы устроили «праздничную» стрельбу после захвата Панджшера. Фронт сопротивления отрицает взятие провинции
- Автор:
- София Телишевская
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В столице Афганистана Кабуле талибы открыли «праздничную» стрельбу после того, как источники «Талибана» сообщили о захвате последней провинции страны — Панджшера.
В результате инцидента погибли 17 человек и более 40 получили ранения, сообщает Reuters.
Еще вчера, 3 сентября, силы «Национального фронта сопротивления» (НФС) Ахмада Масуда отрицали, что талибы взяли провинцию, но по состоянию на 15:00 за последние 11 часов они не опубликовали ни одного сообщения.
Впрочем, около 10:00 4 сентября пресс-секретарь НФС Али Назари опроверг информацию о захвате Панджшер, мол, борьба продолжается.
Такая же «праздничная» стрельба произошла и в провинции Нангархар — ранения получили 14 человек.
Панджшерская долина — одна из немногих частей Афганистана, которую еще не контролирует исламистское движение. Моджахеды решили брать долину силой, потому что местные власти не хотят сдаться «мирно».
- Войска Ахмада Масуда в Панджшере объявили ультиматум талибам еще 22 августа. Они потребовали децентрализации и построения новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, права и свободу для всех. Талибы в ответ дали Масуду 4 часа, чтобы тот сдался.
- 23 августа боевики «Талибана» атаковали Панджшер, но были отброшены. Последующие атаки тоже не увенчались успехом.
- 26 августа в провинции Парван прошли переговоры между делегациями талибов и «Национального фронта сопротивления». Они были неудачными, после чего «Талибан» заявил, что окружил Панджшер, и потребовал от НФС сдаться.