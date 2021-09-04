Невысокая температура воздуха, местами дожди. Синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Ingo Jakubke / Pixabay
В воскресенье, 5 сентября, в Украине будет царить антициклон Hermelinde, который принесет солнечную погоду в большинство областей. Однако местами все же пройдет дождь.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу, небольшие дожди в ночь на 5 сентября возможны на юге страны, а днем в воскресенье — в северных областях.
Температура воздуха ожидается невысокая. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+10 °С, днем +14...+19 °С. В южной части Украины будет теплее на 2—5 градусов.
В Киеве в воскресенье будет облачно, возможен дождь. Ночью +5...+8 °С, днем +14...+16 °С.
К тому же Диденко напомнила, что в ночь на понедельник, 6 сентября, местами, кроме южной части страны и Закарпатья, возможные заморозки на почве.
- С сентябрем в Украину пришло похолодание. В Укргидрометцентре ожидают, что средняя месячная температура составит +14...+18 °С, в Карпатах +11...+12 °С, выпадет 34—70 мм осадков, в Карпатах местами 87—103 мм.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду на первые выходные сентября.