Невысокая температура воздуха, местами дожди. Синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье

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Ingo Jakubke / Pixabay

В воскресенье, 5 сентября, в Украине будет царить антициклон Hermelinde, который принесет солнечную погоду в большинство областей. Однако местами все же пройдет дождь.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, небольшие дожди в ночь на 5 сентября возможны на юге страны, а днем в воскресенье — в северных областях.

Температура воздуха ожидается невысокая. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+10 °С, днем +14...+19 °С. В южной части Украины будет теплее на 2—5 градусов.

В Киеве в воскресенье будет облачно, возможен дождь. Ночью +5...+8 °С, днем +14...+16 °С.

К тому же Диденко напомнила, что в ночь на понедельник, 6 сентября, местами, кроме южной части страны и Закарпатья, возможные заморозки на почве.