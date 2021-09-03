Украина направит Польше ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве. В его смерти обвиняют полицейских

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Посольство Украины в Польше готовит ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который умер во Вроцлаве после того, как его задержала полиция.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Укринформ.

«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого расследования, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии», — заявил Дещица.

По его словам, это дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Речь идет о событии, которое произошло 30 июля 2021 года. Тогда уроженец Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко вечером возвращался домой городским автобусом. По словам правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения — они обнаружили 1,5 промилле алкоголя в его крови.

Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (тот якобы бил головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Там парень якобы начал сопротивляться правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полиция выключила нагрудные камеры после того, как задержала парня.

Данные видеомониторинга появились уже после того, как украинца доставили в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерные следы от применения перечного газа.

По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, удушение ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли.

Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.

Семья Дмитрия утверждает, что погибший не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным.