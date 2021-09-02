«Есть существенные проблемы». В Кремле заявили, что встречи Зеленского и Путина до конца года не будет
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
В Кремле заявили, что администрации президентов Украины и России работают над встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина, но до нее еще далеко из-за наличия «существенных проблем».
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
«Можно сказать, что ни одна из сторон не исключает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал он.
По словам Пескова, такая встреча до конца года почти невозможна. Потому что общение на таком высоком уровне должно быть «хорошо подготовлено» и преследовать определенные цели. Но пока стороны не могут договориться о вопросах, которые они хотели бы обсудить. В частности, Украина хочет поднять на переговорах вопрос Крыма, тогда как в России категорически отказываются это обсуждать.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Вскоре после этого Зеленский отметил, что встреча с Путиным обязательно состоится. Но украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане. По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».
- Впоследствии в Кремле намекнули на возможную отмену встречи Зеленского и Путина из-за санкций против России. А сам глава Кремля избежал ответа на вопрос о саммите.