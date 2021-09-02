«Есть существенные проблемы». В Кремле заявили, что встречи Зеленского и Путина до конца года не будет

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В Кремле заявили, что администрации президентов Украины и России работают над встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина, но до нее еще далеко из-за наличия «существенных проблем».

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Можно сказать, что ни одна из сторон не исключает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал он.

По словам Пескова, такая встреча до конца года почти невозможна. Потому что общение на таком высоком уровне должно быть «хорошо подготовлено» и преследовать определенные цели. Но пока стороны не могут договориться о вопросах, которые они хотели бы обсудить. В частности, Украина хочет поднять на переговорах вопрос Крыма, тогда как в России категорически отказываются это обсуждать.