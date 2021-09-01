Сотрудник ГУР об операции в Кабуле: За всю историю независимой Украины такого не было никогда

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Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны по имени Олег, который участвовал в эвакуации украинцев из Кабула, заявил, что за всю историю независимой Украины таких операций не было никогда.

Об этом она рассказал в интервью «Бабелю».

По его словам, в Кабуле после прихода талибов царили анархия и хаос. Ни американские, ни британские военные не выходили за пределы международного аэропорта, откуда вылетали эвакуационные рейсы, из-за очень высокого риска.

Украинским специалистам пришлось свыше недели прорабатывать детали операции и при этом много предвидеть было невозможно.

«Не каждая даже супер развитая армия мира решится провести такую операцию в тех условиях, в которых ее провели мы, — очень высокий риск и большая опасность для эвакуационной группы. Понимаете, такие операции проводят не для того, чтобы себе памятник поставить, они действительно свидетельствуют о высоком уровне подготовки людей, которые в ней участвуют», — сказал Олег.

Он не назвал количество своей группы, которая ходила за пределы аэропорта забирать людей, но отметил, что она была способна держать оборону, при необходимости. При этом часть бойцов всегда охраняла украинский эвакуационный самолет.

«Когда самолет улетел, мы остались в аэропорту и заняли одно из зданий на его территории, организовали его охрану. На тот момент американцы начали снимать охрану с внешних периметров и была высокая угроза штурма [талибов] — мы готовились держать оборону и принимать бой», — рассказал Олег.