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Киевсовет опубликовал перечень объектов, которые подпадают под мораторий на реконструкцию

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Сергей Моргунов / «Бабель»

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив опубликовал перечень объектов, на которые распространяется решение Киевсовета о моратории на реставрацию, чтобы их не сносили.

Список он опубликовал в среду, 1 сентября, в Telegram-канале. Прокопив отметил, что этот список не является окончательным и будет расширяться.

31 августа 2021 года в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий XIX—XX века, чтобы их не уничтожали. Однако в Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный: любой застройщик в судебном порядке может обойти мораторий.