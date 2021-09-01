Киевсовет опубликовал перечень объектов, которые подпадают под мораторий на реконструкцию
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив опубликовал перечень объектов, на которые распространяется решение Киевсовета о моратории на реставрацию, чтобы их не сносили.
Список он опубликовал в среду, 1 сентября, в Telegram-канале. Прокопив отметил, что этот список не является окончательным и будет расширяться.
- Автозаводская, 2;
- Амосова, 13, 16;
- Андреевский спуск, 30;
- Антонова, 2/32;
- Антоновича, 7
- Багговутовская, 1;
- Борисоглебская, 10;
- Боричев Ток, 27;
- Василия Тютюнника, 7
- Большая Житомирская, 38б;
- Большая Окружная, 4;
- Верхний Вал, 34/13;
- Воздвиженская, 1б, 25, 35;
- Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9, 13;
- Георгиевский переулок, 2, 9/11;
- Гоголевская, 7г;
- Голосеевский проспект, 8;
- Гончара, 36;
- Делегатский переулок, 4, 6, 12;
- Десятинный переулок, 7;
- Жилянская, 47, 160;
- Железнодорожное шоссе, 2;
- Инженерный переулок, 4;
- Квитучий переулок, 18;
- Кирилловская, 41, 103;
- Левандовская, 3, 3б;
- Липинского, 4;
- Лобановского проспект, 148;
- Малоподвальная , 4Б;
- Межигорская, 12, 12/25;
- Мельникова, 8, 20;
- Музейный переулок, 8;
- Набережное шоссе, 12, 14;
- Набережно-Крещатицкая, 7б, 7в;
- Нагорная, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;
- Нагорный переулок, 4;
- Нижний Вал, 37;
- Обсерваторная, 17;
- Овручская, 7а, 26;
- Отто Шмидта, 13;
- Майбороды, 32;
- Воздухофлотский проспект, 28;
- Притисско-Никольская, 2;
- Прорезная, 8, 23, 27;
- Рейтарская, 9;
- Шота Руставели, 19, 38в;
- Сагайдачного, 22, 20/2;
- Саксаганского, 44е, 61/17;
- Сечевых Стрельцов, 24, 91;
- Сковороды, 1, 7/9;
- Старая Поляна, 46;
- Тарасовская, 6, 8, 9, 23—25, 38, 40;
- Татарская, 32;
- Терещенковская, 17б;
- Тропинина, 1, 10, 13;
- Тургеневская, 22;
- Шутова, 1, 3, 4;
- Ярославов Вал, 10;
- Ярославская, 8.
31 августа 2021 года в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий XIX—XX века, чтобы их не уничтожали. Однако в Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный: любой застройщик в судебном порядке может обойти мораторий.
- В последнее время Виталия Кличко часто критикуют в Офисе президента. Мэр Киева предполагает, что его хотят уволить с должности главы КГГА. При этом в столице разрушают или пытаются разрушить исторические здания (в частности, «Квіти України», усадьбу Александра Барбана и исторический дом купца Уткина).
- Кличко пригласил Ткаченко на 31 августа в Киевсовет на заседание, чтобы обсудить охрану культурного наследия. Ткаченко заявил, что в отпуске, а в Киевсовет придет его заместитель. Однако ей не дали слова на заседании.