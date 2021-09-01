Словакия сделала последние прививки российской вакциной «Спутник V». Больше препарат не будут использоваться

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Пресс-служба правительства Казахстана

Словакия прекратила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Последнее прививки этим препаратом сделали во вторник, 31 августа, — шесть человек получили вторую дозу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего в стране «Спутником V» вакцинировались более 18,5 тысячи человек. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения отметила низкий спрос на российский препарат, который пока не допущен к применению в ЕС.

В июле Словакия продала России назад 160 тысяч из 200 тысяч доз, которые закупила марте, поскольку общественный интерес к препарату остается низким. К тому же, его не одобрил европейский медицинский регулятор. Вакцины продали по той же цене, что и купили — $9,95 за дозу.

Агентство по лекарствам Словакии отказалось давать рекомендации по использованию препарата «Спутник V», сославшись на недостаточное количество данных от производителя. В итоге правительство в июне позволило использовать эту вакцину тем, кто считает ее лучшей, чем зарегистрированные в ЕС препараты, но общественный интерес к ней был намного ниже доступного количества. Правительство закрыло регистрацию на вакцинацию препаратом 30 июня и тогда же заявило о намерении продать обратно дозы, срок годности которых истекает.

Отметим, что Словакия — вторая после Венгрии страна ЕС, которая использовала российскую вакцину.