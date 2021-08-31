«Схемы»: Налоговая России изменила данные гражданской жены нардепа Козака. Она стала Жучковой
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Фото с сайта ОПзЖ
На сайте Федеральной налоговой службы России паспорт и идентификационный номер, которые принадлежат гражданской жене народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Натальи Лавренюк, теперь зафиксировані на имя Светланы Жучковой. Лавренюк вместе с Козаком находятся под санкциями Украины.
Об этом сообщают журналисты проекта «Схемы».
Они обратили внимание, что теперь онлайн-форма Федеральной налоговой для проверки идентификационных номеров граждан РФ указывает, что идентификационный номер Лавринюк, ее российский паспорт и указанные в нем персональные данные принадлежат Светлане Петровне Жучковой.
Однако Жучкова указана не во всех российских реестрах. Так, например, в реестре юридических лиц России этот же идентификационный номер по-прежнему закреплен за Натальей Лавренюк.
На Наталью Лавренюк оформлено значительное количество недвижимости и бизнеса, в частности квартира в Москве стоимостью $13 миллионов и доля в нефтяном бизнесе в РФ, деятельность которого стала причиной для санкций со стороны Украины. Журналисты обратились через соцсети к Лавренюк с просьбой прокомментировать такие изменения, но ответа не получили.
- Наталья Лавренюк — гражданская жена нардепа Тараса Козака, которую он не декларирует. Она имеет гражданства Украины и России. В ее отношении, а также Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции из-за деятельности российского «Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода» (это предприятие обеспечивает нефтепродуктами «ДНР» и «ЛНР»).
- Тараса Козака подозревают в государственной измене, но не могут найти. Он находится в Беларуси якобы на лечении (у прокуратуры другие данные ). В июле 2021 года суд арестовал его имущество.