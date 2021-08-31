В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий XIX—ХХ веков. Минкультуры назвало его неполным

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Facebook / Прокуратура Киевськой области

В Киеве ввели мораторий на реконструкцию или капитальный ремонт исторических зданий XIX—XX века, чтобы их не уничтожали. Однако в Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный.

Соответствующее решение о запрете приняли на заседании во вторник, 31 августа. Его поддержали 99 депутатов.

По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года КГГА направила Минкульту представление о занесении 1 542 памятников и объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока в него включили 73 объекта.

Заместитель городского головы добавил, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты исторических зданий на период, когда их выявили и исследуют.

В то же время глава Минкульта Александр Ткаченко отметил, что его ведомство поддерживает мораторий, но с полным комплексом защиты исторического ареала, «что пока не предусмотрено мораторием КГГА».

«Этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. В частности, градостроительные условия и ограничения не отзываются. Что это будет означать для киевлян? Что любой застройщик в судебном порядке может легко обойти мораторий. В отличие от комплексного подхода Минкульта, который зафиксирован в историко-архитектурном опорном плане Киева», — отметил Ткаченко.