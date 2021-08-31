Совбез ООН принял резолюцию с требованием к талибам выпустить жителей Афганистана из страны
- Автор:
- Олег Панфилович
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Афганистане с требованием к радикальному исламистскому движению «Талибан», которое захватило власть, позволить жителям беспрепятственно покидать страну.
Об этом пишет Deutsche Welle.
За резолюцию проголосовали 13 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. В ее тексте Совбез вспоминает обещания «Талибана», которые движение дало в конце прошлой недели, что афганцы смогут беспрепятственно в любое время покинуть страну всеми возможными способами.
В резолюции, которую внесли Великобритания и Франция совместно с США и Ирландией, также содержится требование, чтобы Афганистан не превратился в убежище для террористов. В документе указывается и на необходимость беспрепятственного гуманитарного доступа и соблюдения прав человека, особенно «прав женщин, детей и меньшинств».
По словам дипломатов западных государств, Россия и Китай, обладающие правом вето в Совбезе ООН, во время переговоров в последние дни выразили готовность к компромиссу, что стало определенным прорывом. В последние годы постоянные члены СБ ООН, прежде всего Россия, Китай и США, блокировали совместные решения, направленные на решение крупных глобальных кризисов.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.
- Из Афганистана ночью 31 августа вылетел последний американский самолет, который занимался эвакуацией военных США. С 14 августа эвакуировали более 120 тысяч человек — это одна из крупнейших воздушных перевозок в истории (6 тысяч своих граждан, в стране остаются еще несколько сотен американцев). В Пентагоне заявили, что в Афганистане не осталось ни одного американского солдата.