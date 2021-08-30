«Не на тех напали». Министр Ткаченко ответил Кличко на приглашение в Киевсовет

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Кузьмин Александр / УНИАН

Министр культуры Александр Ткаченко ответил на приглашение мэра Киева Виталия Кличко в Киевсовет на заседание, которое касается «охраны культурного наследия». Отметил, что находится в законном отпуске, и в ответ пригласил Кличко в Минкультуры.

Об этом Ткаченко сообщил вечером 30 августа в Telegram-канале.

«Находясь в законном отпуске, с удивлением узнал, что мэр Киева Виталий Кличко «вызывает» меня на сессию КГГА, чтобы заслушать информацию о защите исторического наследия столицы. Виталию Владимировичу хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не в спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях. Однако не на тех напали. Завтра в КГГА ожидайте мою заместительницу Светлану Фоменко», — отметил Ткаченко и в ответ пригласил Кличко к себе в Министерство культуры, чтобы тот рассказал, «почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране».

Министр культуры добавил, что разговор с Кличко в Минкульте будет происходить в присутствии представителей правоохранительных органов.

Отметим, что Кличко пригласил на 31 августа в Киевсовет на заседание Ткаченко и начальника Главного управления Нацполиции в столице Ивана Выговского. Ткаченко пригласили, чтобы он рассказал «о деятельности в сфере охраны культурного наследия» в Киеве, а Выговского — «о состоянии законности, борьбе с преступностью, охране общественной безопасности и порядка и о результатах деятельности».