Reuters: Министры внутренних дел Евросоюза проведут экстренную встречу из-за ситуации в Афганистане

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Fuse Brussels / Unsplash

Министры внутренних дел Европейского Союза во вторник, 31 августа, соберутся на экстренное заседание в Брюсселе из-за ситуации в Афганистане.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту заявления, которое цитирует агентство, ЕС хочет предотвратить неконтролируемую миграцию из Афганистана после захвата власти в стране талибами.

Также министры ЕС подтвердят обещание блока предоставить больше денег Афганистану, а также соседним странам, хотя, по словам официальных лиц Евросоюза, доставлять помощь стало сложнее.

Кроме этого, министры пообещают остановить новые угрозы безопасности из Афганистана для граждан ЕС. Сейчас конкретные предложения неизвестны.