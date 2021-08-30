По аэропорту Кабула выпустили пять ракет. Для запуска боевики использовали автомобиль

В понедельник, 30 августа, международный аэропорт Кабула атаковали пятью ракетами, но их успешно сбила американская система C-RAM, установленная в аэропорту.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя командования США.
По его словам, ракеты, вероятно, запустили боевики «Исламского государства Хорасан», которые ранее взяли на себя ответственность за теракт у ворот аэропорта. Для этого они использовали автомобиль — в его салоне разместили пусковой механизм. Это авто уже нашли — оно сгорело сразу после запуска ракет.
Представители исламского движения «Талибан» заявили, что всего было выпущено шесть ракет, но одна из них попала в пустое соседнее здание.
В результате атаки никто не пострадал.
- После теракта возле ворот аэропорта Кабула, в результате которого погибли почти 200 человек, в том числе военные США, президент Джо Байден заявил, что Америка накажет всех виновных.
- 28 августа США уничтожили одного из лидеров «Исламского государства Хорасан», который планировал атаки на аэропорт Кабула.
- 29 августа военные США нанесли авиаудар в жилом районе Кабула по автомобилю с террористом-смертником. Авто было начинено взрывчаткой, из-за чего пострадали посторонние — погибли девять человек, в том числе шестеро детей. По данным военных, смертник планировал подорвать авто в аэропорту, где продолжается эвакуация.