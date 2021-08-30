По аэропорту Кабула выпустили пять ракет. Для запуска боевики использовали автомобиль

В понедельник, 30 августа, международный аэропорт Кабула атаковали пятью ракетами, но их успешно сбила американская система C-RAM, установленная в аэропорту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя командования США.

По его словам, ракеты, вероятно, запустили боевики «Исламского государства Хорасан», которые ранее взяли на себя ответственность за теракт у ворот аэропорта. Для этого они использовали автомобиль — в его салоне разместили пусковой механизм. Это авто уже нашли — оно сгорело сразу после запуска ракет.

Представители исламского движения «Талибан» заявили, что всего было выпущено шесть ракет, но одна из них попала в пустое соседнее здание.

В результате атаки никто не пострадал.