США признали гибель мирных жителей в Кабуле из-за авиаудара по смертнику ИГ

Жертвами американского авиаудара в Кабуле по начиненному взрывчаткой автомобилю, в котором находился смертник «Исламского государства Хорасан», стали девять человек — взрыв разрушил дом, в котором также находились шестеро детей (они погибли).

Как сообщает CNN, факт гибели мирных жителей военные США все же признали, хотя ранее не комментировали эту информацию.

«Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей», — заявил представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.