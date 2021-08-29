В воскресенье, 29 августа, в Афганистане — возле аэропорта в Кабуле — прогремел новый взрыв.

Об этом пишут в соцсетях журналисты ведущих СМИ.

По предварительным данным, ракета попала в жилой дом возле аэропорта. Сейчас информация о пострадавших и количестве возможных жертв отсутствует.

В то же время афганское информагентство Asvaka сообщает, что погибли по меньшей мере два человека и трое пострадали. Среди них есть женщины и дети.