Силы США готовятся передать аэропорт Кабула под ответственность талибов
- Автор:
- София Телишевская
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Американские войска перешли к финальной фазе эвакуации людей из Афганистана. Больше тысячи мирных жителей еще ждут вылета из Кабула.
Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя западных служб безопасности, дата и время окончания операции еще не определены.
«Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы уже сегодня», — говорится в сообщении.
Вместе с тем представитель радикального движения «Талибан» заявил, что они готовы взять на себя ответственность за аэропорт после того, как США закончат эвакуацию.
«Мы ждем финального кивка от американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула», — сказал он.
- Накануне стало известно, что подразделения движения «Талибан» начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.
- Страны спешат эвакуировать людей до 31 августа. Талибы выступили против продления срока эвакуации, но обещали разрешить иностранцам и афганцам покинуть страну после 31 августа.
- Ранее талибы требовали от США вывезти войска и людей, которые сотрудничали с силами НАТО, до 31 августа. Власти США заявляли, что до этой даты не успеют вывезти людей. В Пентагоне сообщили, что авиация США уже вывезла 88 тысяч человек. Сейчас в аэропорту в ожидании вылета находятся более 10 тысяч человек.