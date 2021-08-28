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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

США начали выводить свои войска из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает Reuters.

На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби отказался сообщить, сколько американских военнослужащих осталось в Кабуле. Агентство отмечает, что на пике развертывания американских сил аэропорт столицы Афганистана охраняли 5,8 тыс. военнослужащих.

На брифинге генерал-майор армии США Уильям Тейлор сказал, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один был ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.