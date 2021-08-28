Минздрав: Украина разорвет соглашения по поставкам произведенных в Индии вакцин от коронавируса

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International Monetary Fund / Flickr

Министерство здравоохранения начало разрывать контракт с индийской компанией Serum Institute of India на поставку вакцин против коронавируса из-за того, что она не выполнила своих обязательств.

Об этом пишет «Украинская правда»

«Serum Institute of India не выполнила полностью никаких своих контрактных обязательств. Принимается политическое решение, я буду разрывать контракт с Serum Institute of India. И по полутора тысячам [доз вакцины] Covishield и по 10 миллионам Novavax», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами по случаю 100 дней пребывания в должности.

Он добавил, что Украина внесла предоплату, но в контракте четко прописана возможность его расторжения — этим будет заниматься международная закупочная организация Crown Agency. Сумма не разглашается, поскольку Украина работала с Serum Institute of India через британского посредника Crown Agency. Известно только, что предоплату за Novovax Украина сделала на два миллиона доз.

Ляшко добавил, что представители Serum Institute of India, которые встречались как с министром, так и с президентом в Киеве, объяснили невозможность выполнить свои обязательства по контракту тем, что из-за вспышки в Индии у них возникла большая потребность в вакцине — правительство страны якобы запретило экспортировать вакцину. Ляшко уверяет, что даже без сотрудничества с индийским институтом Украина имеет достаточно вакцины и контрактов.