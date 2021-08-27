Глава комитета Рады по вопросам здоровья Радуцкий призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке и использование пластиковых щитков

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Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призвал штрафовать украинцев за использование защитного щитка на лице без маски как за нарушение карантина.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации — игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок. Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос», — подчеркнул Радуцкий.

Глава профильного комитета Рады, ссылаясь на ученых, заверил, что щитки не являются альтернативой медицинским маскам.

«Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией», — пояснил он.

Также Радуцкий напомнил, что в прошлом году Рада приняла два закона о наказании за нарушение масочного режима: для граждан штраф составляет от 170 до 255 гривен, для юридических лиц — от 3,4 тысячи до 5 100 гривен.

«Кроме того, часть людей уже прошли полный курс вакцинации и считают, что на них ограничения не распространяются. Но требование законодательства неизменно для всех — у нас запрещено пребывание в общественных зданиях и транспорте (это не касается общественных мест на открытом воздухе) без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот», — добавил депутат и призвал Нацполицию и Гоструда усилить контроль за соблюдением масочного режима.