Власти Гаити предложили $60 тысяч за информацию о местонахождении причастных к убийству президента
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Getty Images
Правительство Гаити выплатит более $60 тысяч тем, кто поможет установить местонахождение трех человек, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщило испанское агентство EFE, цитирует ТАСС.
Среди разыскиваемых:
- бывший судья Кассационного суда республики Вендель Кок-Тело;
- бывший сотрудник Министерства юстиции Жозеф-Феликс Бадьйо;
- бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.
- 53-летнего президента Моиза убили в его резиденции 7 июля. Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Во время нападения также ранили жену президента, ее госпитализировали в Майами, а 10 июля она впервые выступила с публичным заявлением.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.