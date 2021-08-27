Власти Гаити предложили $60 тысяч за информацию о местонахождении причастных к убийству президента

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Правительство Гаити выплатит более $60 тысяч тем, кто поможет установить местонахождение трех человек, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщило испанское агентство EFE, цитирует ТАСС.

Среди разыскиваемых:

бывший судья Кассационного суда республики Вендель Кок-Тело;

бывший сотрудник Министерства юстиции Жозеф-Феликс Бадьйо;

бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.