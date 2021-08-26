В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки

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В России за сутки от коронавируса умерли 820 больных, что является рекордом с начала пандемии.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ.

Как отмечается, за прошлые сутки зарегистрировали 19 630 случаев инфицирования, из них 1 446 были без клинических проявлений.

Всего в России за время пандемии выявили 6 824 540 случаев коронавируса, 179 243 человека умерли.

Предыдущий рекордный показатель смертности зафиксировали 14 августа — тогда умерли 819 пациентов, после этого количество летальных случаев в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля — 762 человека, после этого суточная летальность снова начала расти — 25 августа от коронавируса умерли 809 человек.

В оккупированном Россией Крыму за сутки выявили 331 случай заболевания коронавирусом, умерли 16 человек.