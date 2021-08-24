Страны G7 согласовали «дорожную карту» отношений с талибами и призвали их обеспечить эвакуацию из Афганистана

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Страны «Большой семерки» провели внеочередное онлайн-заседание по ситуации в Афганистане. Они согласовали «дорожную карту» отношений с исламистским движением «Талибан».

Об этом говорится в заявлении стран G7, которую обнародовало правительство Великобритании.

Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии заверили в своей поддержке афганскому народу и отметили, что будут поддерживать беженцев из страны.

«В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам в течение последних двадцати лет, а также обеспечить безопасный выход из Афганистана», — говорится в заявлении.

Страны отметили, что будут оценивать «Талибан» не по словам, а по их действиям. В частности, они предупредили, что талибы будут нести ответственность за нарушение прав человека, в частности женщин и различных меньшинств. Легитимность власти талибов будет зависеть от выполнения международных обязательств.

«Условием номер один, которое мы ставим как G7, является то, что они [талибы] должны гарантировать до 31 августа и далее безопасный выезд для тех, кто хочет уехать», — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.