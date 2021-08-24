Россия «не видит возможности» присоединиться к работе Крымской платформы

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Nikita Dezhurny / Flickr

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что «не видят возможностей» присоединения к работе Крымской платформы.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Крымская платформа имеет антироссийскую направленность.

«В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации присоединяться к участии в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в этом политическом действии учитывая его циничную антироссийскую направленность», — сказала она.

Также она заявила, что Россия рассматривает участие других стран в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность РФ, а потому это повлияет на отношения с этими государствами.

Сам же министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Крымская платформа — это «бессмысленная акция», которая не имеет никаких перспектив.

«Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы заставлять союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас не удивительно, что такая ошибочно понятная солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой совершенно пустой пропагандистской выходки, которая не имеет никаких перспектив», — отметил он.