Россия «не видит возможности» присоединиться к работе Крымской платформы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Nikita Dezhurny / Flickr
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что «не видят возможностей» присоединения к работе Крымской платформы.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По ее словам, Крымская платформа имеет антироссийскую направленность.
«В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации присоединяться к участии в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в этом политическом действии учитывая его циничную антироссийскую направленность», — сказала она.
Также она заявила, что Россия рассматривает участие других стран в Крымской платформе как посягательство на территориальную целостность РФ, а потому это повлияет на отношения с этими государствами.
Сам же министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Крымская платформа — это «бессмысленная акция», которая не имеет никаких перспектив.
«Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы заставлять союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас не удивительно, что такая ошибочно понятная солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой совершенно пустой пропагандистской выходки, которая не имеет никаких перспектив», — отметил он.
- Саммит «Крымской платформы» состоялся 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и Украина. «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- Саммит открыл президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления он рассказал, что с начала оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове и призвал Россию исправить историческую ошибку и подписать декларацию об осуждении аннексии полуострова.
- Страны-участницы «Крымской платформы» также приняли совместную декларацию, в которой осудили милитаризацию и нарушение прав на оккупированном полуострове.