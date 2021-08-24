В Британии заявили, что продление эвакуации гражданских лиц из Афганистана после 31 августа маловероятно

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United Nations Photo / Flickr

Эвакуацию гражданских лиц из Афганистана вряд ли продолжат после 31 августа, поскольку ситуация в стране становится все более опасной.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News.

«Риски безопасности растут, и это [отсрочка эвакуации] становится все более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана, — это будет подпитывать их риторику и амбиции», — отметил он.

В то же время Уоллес считает, что «Талибан» может атаковать аэропорт в Кабуле или не пропускать людей к нему, если западные силы не уйдут до 31 августа.

«Если на этот аэропорт нападут, то он фактически закроется, взлетно-посадочную полосу обстреляют из минометов и так далее. И тогда останется очень большая гуманитарная проблема», — добавил британский министр.

Также Уоллес подчеркнул, что без присутствия американских военных британские войска не имеют никаких перспектив, чтобы продолжать эвакуацию из Кабула.