В Британии заявили, что продление эвакуации гражданских лиц из Афганистана после 31 августа маловероятно
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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United Nations Photo / Flickr
Эвакуацию гражданских лиц из Афганистана вряд ли продолжат после 31 августа, поскольку ситуация в стране становится все более опасной.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News.
«Риски безопасности растут, и это [отсрочка эвакуации] становится все более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана, — это будет подпитывать их риторику и амбиции», — отметил он.
В то же время Уоллес считает, что «Талибан» может атаковать аэропорт в Кабуле или не пропускать людей к нему, если западные силы не уйдут до 31 августа.
«Если на этот аэропорт нападут, то он фактически закроется, взлетно-посадочную полосу обстреляют из минометов и так далее. И тогда останется очень большая гуманитарная проблема», — добавил британский министр.
Также Уоллес подчеркнул, что без присутствия американских военных британские войска не имеют никаких перспектив, чтобы продолжать эвакуацию из Кабула.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.
- 19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи, радикальное движение «Талибан» официально заявило о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
- Ранее президент США Джо Байден допустил, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа. Впрочем, они будут находиться там только для того, чтобы обеспечивать эвакуацию из Афганистана граждан США.