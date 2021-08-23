МИД: В Афганистане остаются около 50 украинцев
- Автор:
- Костя Войтенко
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Сергей Моргунов / «Бабель»
В Афганистане по состоянию на вечер 23 августа остаются около 50 граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, МИД сейчас разрабатывает дальнейшие этапы возвращения украинцев из Афганистана, который оказался под властью радикального движения «Талибан».
Кулеба также сообщил, что последний гражданский самолет из Кабула, перед тем как аэропорт снова приостановил работу, был украинским.
«Модерируя саммит «Крымской платформы», я постоянно отвлекался на телефон. Потому что весь день вчера, ночь и утро команда МИД работала над третьим эвакуационным рейсом из Кабула. На каждые десять проблем, которые мы решали, появлялись еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США — после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше. Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей», — написал министр.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.