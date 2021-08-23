МИД: В Афганистане остаются около 50 украинцев

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Сергей Моргунов / «Бабель»

В Афганистане по состоянию на вечер 23 августа остаются около 50 граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД сейчас разрабатывает дальнейшие этапы возвращения украинцев из Афганистана, который оказался под властью радикального движения «Талибан».

Кулеба также сообщил, что последний гражданский самолет из Кабула, перед тем как аэропорт снова приостановил работу, был украинским.

«Модерируя саммит «Крымской платформы», я постоянно отвлекался на телефон. Потому что весь день вчера, ночь и утро команда МИД работала над третьим эвакуационным рейсом из Кабула. На каждые десять проблем, которые мы решали, появлялись еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США — после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше. Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей», — написал министр.