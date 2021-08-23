Bloomberg назвало дату окончания строительства «Северного потока – 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству.

До 12 сентября судно-трубоукладчик Fortuna («Фортуна»), задействованное в строительстве, должно закончить все работы. Эту информацию подтверждает и российское информагентство РИА Новости.