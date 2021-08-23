CNN: США отправляют в Кабул более 30 военно-транспортных самолетов

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Соединенные Штаты отправляют в афганскую столицу Кабул более 30 военно-транспортных самолетов для эвакуации беженцев, которую талибы требуют завершить в течение недели. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, который задействован в операции.

Всего в Кабул в течение суток прибудет 33 самолета C-17 ВВС США. Каждый из них сможет взять на борт около 400 пассажиров. Как подчеркнул источник, это поможет значительно сократить число людей, которые ожидают эвакуацию из аэропорта. По последним данным, сейчас там находится около 20 тысяч человек.

Также 23 августа управление гражданской авиации Афганистана сообщило, что вновь приостановило работу аэропорта Кабула «с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани». Сколько времени займет пауза, неизвестно.

Источник CNN объяснил продолжающийся хаос в аэропорту решением американских властей выдавать так называемую специальную миграционную визу (SIV) для беженцев без порядковых номеров или имен. После этого многие получившие этот документ копировали и передавали его другим афганцам.