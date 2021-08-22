Австрия подарила Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

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JENS SCHLUETER / Contributor

Правительство Австрии безвозмездно передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Об этом сообщает издание Nachrichten.

Первые 250 тысяч доз вакцины прибудут в Украину в понедельник, 23 августа, одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который будет участвовать в первом саммите «Крымской платформы». Остальная партия вакцин должна быть доставлена ​​осенью.

«Австрия не сможет поставить точку в борьбе с пандемией, если люди, живущие в непосредственной близости от Европы, не будут вакцинированы», — заявил Шалленберг.