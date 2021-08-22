В водах Дании завершилась укладка «Северного потока — 2»
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- Костя Андрейковец
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Sean Gallup / Staff
В экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом пишет «Интерфакс».
Сообщается, что сегодня, 22 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу СЭЗ Дании неподалеку от северо-восточной окраины Померанской бухты.
Датский участок магистрали длиной 147 км оказался для РФ наиболее проблемным — власти Дании блокировали прохождение газопровода и сильно затянули согласование маршрута через исключительную экономическую зону. Помимо этого подрядчикам, таким как Allseas, мешали санкции.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом, для Украины никаких гарантий транзита нет.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Путин.
- 20 августа лидер США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2». После этого Минфин США ввел санкции против двух компаний и судна снабжения.
- Газопровод могут достроить в ближайшее время — Путин говорил, что осталось проложить 15 км.