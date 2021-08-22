Зеленский инициировал переговоры с Еврокомиссией по «Северному потоку — 2»

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В Мариинском дворце в Киеве прошла встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

По итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Президент заявил, что украинская сторона инициировала консультации с Европейской комиссией и правительством Германии относительно реализации проекта «Северный поток — 2».

«Мы рассматриваем «Северный поток — 2» исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Согласно Европейскому соглашению об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время», — сказал Зеленский.

Он подчеркивает, что это проект политический и принесет вред Европе, усилив позиции России. Таким образом страна-агрессор получит еще один инструмент давления. Президент добавил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит.

Меркель же настаивает на экономическом содержании проекта и отмечает, что он не только немецко-российский – мол, в нем участвуют компании и других европейских стран. При этом канцлер уверяет, что хочет как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину и развивать зеленую энергетику, чтобы не зависеть от газа.

В то же время Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.

Также он сообщил, что предложил немецкой стороне принять участие в украинском проект «зеленой трансформации».

Приоритетной темой переговоров было мирное урегулирование ситуации на Донбассе, поэтому Владимир Зеленский отметил, что «давление на Россию должно сохраняться».

«Мы считаем Германию одним из ключевых союзников в Европе. И благодарны за поддержку нашей территориальной целостности», — подчеркнул глава государства.

Меркель поддержала саммит «Крымской платформы» и выразила сожаление, что глава МИД Германии не сможет присутствовать. От страны саммит посетит глава министерства энергетики.