В Киеве пройдет финальная репетиция военного парада. Полиция перекроет центр города
- Автор:
- София Телишевская
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В Киеве 22 августа ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта улицами города в связи с финальной репетицией военного парада ко Дню Независимости. Ограничения будут действовать с 15:30 до 1:15.
Об этом сообщает патрульная полиция.
Запланировано ограничение движения транспортных средств на улицах: Льва Толстого (на участке от Терещенковской до площади Льва Толстого) и на Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к Игоревской). Кроме того приостановят функционирования парковочных площадок.
Во время тренировок также будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.
На сайте КГГА можно посмотреть детальное описание изменения движения маршрутов общественного транспорта.
С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:
- ул. Академика Туполева;
- просп. Победы;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Черновола;
- ул. Старовокзальной;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируют перекрыть движение на:
- ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до Крещатика);
- ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости);
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного переулка);
- Петровской Аллее;
- Парковой дороге;
- Владимирском спуске;
- Боричевом спуске;
- ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
- Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) ограничение движения на:
- ул. Нижний Вал;
- ул. Глыбочицкой;
- Глыбочицком проезде;
- ул. Вячеслава Черновола;
- просп. Победы;
- ул. Старовокзальной;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича.
В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре, пролет воздушной колонны над Крещатиком и проход техники с «коробками» военных. В параде примут участие около пяти тысяч военных, в том числе из других стран.